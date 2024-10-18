عبد العاطي: لا تتنازل عن حصتنا في مياه النيل وتمتلك الحق الكامل في الدفاع عن حقوقنا المائية

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على موقف مصر الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوقها المائية في نهر النيل، مشدداً على أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحصتها التاريخية من مياه هذا النهر الحيوي.

خلال تصريحاته برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد عبد العاطي أن مصر تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة، والتي كفلتها المعاهدات الدولية والقانون الدولي.

وأشار عبد العاطي إلى الترحيب الكبير الذي حظيت به البعثة المصرية في الصومال من قبل الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أشار في بيانه إلى هذا الترحيب.

وأكد الوزير أن تحركات مصر تتم بشكل ممنهج وفي إطار الشرعية الدولية، وأن هدفها الأساسي هو دعم الأشقاء في منطقة القرن الأفريقي.

ونفى وزير الخارجية وجود أي نوايا عدائية من جانب مصر تجاه أي دولة من دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر لا تتآمر على أحد، وأنها كانت ولا تزال لها دور تاريخي كبير في دعم القضايا العربية والإفريقية، مشيراً إلى الدور المصري البارز في حصول الصومال الشقيق على استقلاله.

وشدد السفير بدر عبد العاطي على أن مصر ليس لديها أي مشكلة مع أي دولة من دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، وذلك في إشارة إلى الخلاف القائم حول سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على حصة مصر من مياه النيل.

وأكد وزير الخارجية على التزام بلاده بالعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة في منطقة حوض النيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق مصر المائية المشروعة.