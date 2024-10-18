يديعوت أحرونوت: سماع دوي 4 انفجارات بمنطقة خليج حيفا

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسماع دوي 4 انفجارات في منطقة خليج حيفا.

كانت رويترز نقلت عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية وموعده لكنه يرفض تقديم تفاصيل.

وقال بايدن وفقا للوكالة، إن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع خاص اليوم لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.