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الحوثيون يهددون إسرائيل "بتصعيد عسكري مؤلم" عقب اغتيال السنوار

08:07 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الحوثيون

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(د ب أ)

توعدت جماعة الحوثي باليمن، مساء اليوم الجمعة، "بالتصعيد العسكري المؤلم" ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".

وأضاف "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما وقد نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

وأردف البيان الحوثي "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن وقواته المسلحة (الحوثية) ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو(إسرائيل) حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان".

ومضى قائلا " نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة حماس استشهاد السنوار في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

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