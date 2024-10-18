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BBC

رويترز: بايدن لديه علم بكيفية الرد الإسرائيلي على إيران وموعده

07:55 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

جو بايدن

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وكالات

نقلت رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله، إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية وموعده لكنه يرفض تقديم تفاصيل.

وقال بايدن وفقا للوكالة، إن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

كانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع خاص اليوم لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

جو بايدن إيران وإسرائيل هجوم إسرائيل
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