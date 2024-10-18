وزير الخارجية: مصر حذرت في وقت مبكر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي في سياساتها الخارجية.

خلال تصريحاته ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز" أوضح الوزير أن مصر تتمتع بشراكات استراتيجية مع جميع القوى العالمية، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، مشيراً إلى أن هذا النهج يساهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.

ولفت عبد العاطي إلى أن المجتمع الدولي يقدر عاليًا الدور المصري الهادف إلى تحقيق مصلحة المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن مصر حذرت في وقت مبكر من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل أضاعت أكثر من فرصة لإطلاق سراح أسراها من خلال المطالب غير الواقعية.

وشدد عبد العاطي على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية الحوار والتفاوض لحل كافة الخلافات.