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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعتزم عقد اجتماع لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى

07:12 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع خاص اليوم لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني، قال إن المقاومة الفلسطينية ستستمر لتذكر الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب وخلق الأزمات لن تخرجه من مستنقعه.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في خط المواجهة أبطل الدعاية الصهيونية الكاذبة باختبائه بأنفاق غزة.

بنيامين نتنياهو مفاوضات الاسرى الاحتلال الإسرائيلي
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