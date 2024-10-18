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BBC

جنوب أفريقيا تطلب من تايوان نقل سفارتها غير الرسمية خارج العاصمة

07:02 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

تايوان

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(أب)
طلبت جنوب أفريقيا من تايوان نقل سفارتها غير الرسمية خارج العاصمة الإدارية بريتوريا، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإسترضاء الحليف الصيني.
وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، إنها منحت تايوان "فترة زمنية معقولة" لمدة ستة أشهر لنقل "مكتب الاتصال" الخاص بها إلى مدينة جوهانسبرج المركز التجاري للبلاد.
تم إبلاغ الصين بهذا القرار الشهر الماضي من قبل وزير الخارجية الجنوب أفريقي رونالد لامولا خلال زيارته إلى الصين لحضور قمة الصين-أفريقيا، وفقاً لما ذكرته الوزارة.
وكانت جنوب أفريقيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع جزيرة تايوان، ذاتية الحكم، وتعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، في عام 1997، لكنها حافظت على علاقة دبلوماسية غير رسمية معها، كما تفعل العديد من الدول.

تايوان جنوب أفريقيا بريتوريا
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