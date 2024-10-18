البيت الأبيض: هناك فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بعد اغتيال السنوار



وكالات

بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في غزة،زعم البيت الأبيض أن السنوار كان "العقبة الرئيسية" أمام اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن هناك فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد اغتيال السنوار، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووصفه بأنه أمر بالغ الأهمية.

وقبل ذلك، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار هو "إنجاز كبير يوفر فرصة استثنائية لإنهاء هذه الحرب المروعة بين إسرائيل وحماس".

وأضاف أوستن في بيان للدفاع الأمريكية: "يمثل اغتيال السنوار فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب المروعة، وعودة الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان في جنوب إسرائيل وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة سكان غزة".

وأكد أوستن أيضاً على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس والجماعات الأخرى، قائلا إن قواتنا في الشرق الأوسط، وبتوجيه من الرئيس بايدن، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن إسرائيل وتقليل خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة. وسوف نواصل العمل بلا كلل لإعادة الأسرى إلى أسرهم وكذلك تعزيز الدبلوماسية باعتبارها الآلية الرئيسية لإنهاء الصراعات في كل من غزة ولبنان وتأمين فترة أكثر أمنا وسلاما في المنطقة التي عرفت تاريخيا مثل هذا الحزن.