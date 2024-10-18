مصر تدين مجددا تعمد جيش الاحتلال استهداف قوات اليونيفيل جنوب لبنان

وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من نظيره عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تناول الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي تشهده المنطقة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال المساعي المصرية الحثيثة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقرار التهدئة، مؤكداً على ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة، لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستلقي بظلالها على استقرار المنطقة.

وأدان الدكتور بدر عبد العاطي مجدداً قيام الجيش الإسرائيلي بتعمد استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

كما شدد وزير الخارجية، على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان، وذلك بالتوازي مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره.

وأكد وزير الخارجية، على حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق في ظل الظرف الحرج الراهن، والذي كان آخره وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى بيروت يوم 16 أكتوبر2024، والتي تضمنت 22 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين، لتصل بذلك إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر لدعم الحكومة والشعب اللبناني الشقيق حتى الآن إلى 44 طناً من المساعدات.