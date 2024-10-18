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الرئيس الإيراني: الشهيد السنوار واصل نضاله حتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم

05:15 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الشهيد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، واصل نضاله بشجاعة وحتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم.

وأضاف الرئيس الإيراني في نعي السنوار، اليوم الجمعة، اغتيال القائد يحيى السنوار كان مؤلما ويعتبر دليلا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

وأكد أنه "على العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضد الاحتلال".

وأعلن نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حركة حماس يحيى السنوار
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