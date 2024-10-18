غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة وقبل ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم غارة استهدفت منطقة نبع أبل السقي، بين بلدتي الخيام وابل السقي في جنوب لبنان. كما شنّ قبل ظهر اليوم غارات على بلدات الزرارية والمروانية والمالكية في جنوب لبنان، واستهدف الغارات للمرة الثانية بلدة أنصار الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، غارتين على بلدتي الدوير وأنصار في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مارون الراس ويارون الجنوبيتين.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الوطنية اللبنانية الرسمية ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على بلدة الدوير وأخرى على بلدة انصار في جنوب لبنان، وتعرضت صباح اليوم أطراف بلدتي مارون الراس ويارون الجنوبيتين لقصف مدفعي متقطع.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم بلدة كفررمان الجنوبية بصاروخ موجّه.

واستهدف الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فجر اليوم بلدات رامية وبرعشيت ودبعال وحداثا وياطر في جنوب لبنان، كما شن غارات متتالية على بلدة مجدل سلم الجنوبية ما أدى إلى تدمير مسجد البلدة القديم.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان ومارون ويارون وأطراف مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين و طربيخا الجنوبيتين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية برية في جنوب لبنان لمهاجمة مواقع لحزب الله.