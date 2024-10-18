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BBC

بايدن: اغتيال يحيى السنوار حقق العدالة

03:49 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيي السنوار

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اغتيال يحيى السنوار "حقق العدالة"، ونريد مستقبلا أفضل لغزة دون وجود حماس وتدخل إيران، على حد وصفه.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يتحدث في برلين إلى جانب بايدن إنه سيدعو إلى مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين.

وأضاف شولتس أن من حق المدنيين في شمال إسرائيل والشعب اللبناني أن يعيشوا بأمان.

وأعلن نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية استشهاد رئيس الحركة يحيى السنوار، في مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الأمريكي جو بايدن اغتيال يحيى السنوار حركة حماس أولاف شولتس المستشار الألماني
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