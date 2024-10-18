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حماس: يحيى السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظماء

03:12 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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القاهرة- مصراوي

نعى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وقال الحية في كلمة متلفزة له، اليوم الجمعة، السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم.

وأكد أن السنوار كان استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين لحركة حماس، موضحًا أن دماء الشهداء ستظل توقد الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، واستشهاد القائد السنوار ومن سبقه من القادة لن يزيد الحركة إلا قوة وصلابة.

وأوضح أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

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