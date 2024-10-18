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صافرات الإنذار تدوي في كييف وسط تقارير عن هجوم روسي بمسيرات

03:05 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

أوكرانيا

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كييف- (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا اليوم الجمعة أنها تصدت لهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنه تم رصد 135 طائرة مسيرة روسية منذ مساء أمس الخميس، وقد تم إسقاط 80 منها.

ولما زالت 10 مسيرات تحوم في سماء وسط أوكرانيا، بينما اختفت 44 مسيرة من شاشات الرادار، وذكرت تقارير أن طائرتين دخلتا المجال الجوي لبيلاروس.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الأعداد لكنها تقدم رؤية بشأن حجم الهجمات الروسية الليلية.

وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة كييف لمدة تربو على أربع ساعات، لكن السلطات لم تشر إلى أضرار أو إصابات.



أوكرانيا كييف هجوم روسي طائرات مسيرة
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