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حماس تؤكد استشهاد يحيى السنوار

03:04 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

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القاهرة- مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسميًا استشهاد يحيى السنوار.


وقال نائب رئيس حركة حماس خليل الحية، "ننعى الشهيد يحيى السنوار، الذي ارتقى شهيدًا مقبلًا غير مدبرًا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس الخميس، إن اغتيال يحيى السنوار "مصادفةً"، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، مشددًا على أن استشهاد صانع هجوم السابع من أكتوبر يمثل "فرصة" لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري: "اغتيل السنوار (الأربعاء) في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة".


وأضاف هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "لم نكن نعرف أن السنوار موجود هناك، في البداية تعرفنا عليه كمقاوم داخل أحد المباني، وشوهد وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو طائرة مسيرة، قبل لحظات من اغتياله".



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