بعد قليل.. كلمة لنائب رئيس حركة حماس خليل الحية

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، سيلقي كلمة بعد قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، أمس الخميس، اغتيال يحيى السنوار "مصادفةً"، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، مشددًا على أن استشهاد صانع هجوم السابع من أكتوبر يمثل "فرصة" لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري: "اغتيل السنوار (الأربعاء) في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "لم نكن نعرف أن السنوار موجود هناك، في البداية تعرفنا عليه كمقاوم داخل أحد المباني، وشوهد وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو طائرة مسيرة، قبل لحظات من اغتياله".