ميقاتي يطلب من الخارجية اللبنانية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت

بيروت- (د ب أ)

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ، طلب ميقاتي اليوم الجمعة من بو حبيب "استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

كما طلب ميقاتي من وزير الخارجية "إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني الموقف اللبناني في هذا الصدد".

كان ميقاتي، قد أبدى تعجبه من حديث قاليباف عن أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، معتبراً ذلك تدخلا فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة.

واستغرب ميقاتي "حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال ميقاتي "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان اخيراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصاً وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأعلن "أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

يذكر أن ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، يجريان اتصالات دبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الاستعداد لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار.

يذكر أن الطائرات الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان.