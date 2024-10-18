حزب الله يستهدف ثكنة يوأف الإسرائيلية بالصواريخ

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف ثكنة يوأف الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان، إنه "استهدف ثكنة يوأف في الجولان ‏السوري المحتل بصلية صاروخية".

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ، وعند أطراف بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، واستهدفوا منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بالصواريخ.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.