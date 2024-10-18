الجيش الأردني يكشف حقيقة تسلل عسكريين إلى إسرائيل

وكالات

نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة حول اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال المصدر العسكري في بيان للجيش الأردني، إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات. مؤكدًا ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

وفي المقابل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن "قواته استهدفت مقاومين عبرا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت، وأطلقا النار على الجنود"، مشيرًا إلى أنه يبحث عن مقاوم ثالث.

وكان بيان سابق للجيش ذكر أن "قوات انتشرت في المكان بعد عبور المقاومين إلى إسرائيل"، ففتح المقاومين النار تجاهها، وتم اغتيال المقاومين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن هناك مخاوف أمنية من أن يكون هناك المزيد من المقاومين جنوبي البحر الميت.