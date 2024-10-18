رئيس وزراء المجر:خطة زيلينسكي العسكرية ستؤدي إلى هزيمته

بودابست (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن "ما يسمى بـخطة النصر التي طرحها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ستؤدي إلى هزيمته".

وأشار أوربان - في حوار لراديو محلي -إلى أن الرئيس الأوكراني قدم خطته العسكرية في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأن معظم المشاركين في القمة لا يزالون مصممين على مواصلة الصراع العسكري في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

ووفقًا لرئيس وزراء المجر، فإن بودابست تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد هُزم بالفعل مع أوكرانيا. مضيفًا: "المهزومون الآن يريدون الانتقال إلى خطة النصر. لقد قلنا إننا غير متورطين في هذا. لا يمكنك الفوز بخطة لنصر تلك".

وتابع "يمكنك فقط أن تخسر بها.. إنها ليست خطة للنصر، بل للهزيمة"،مؤكدًا أن المجر لا تنوي المشاركة في تنفيذ مثل هذه الخطط العسكرية ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وترى بودابست، أنه لا يمكن حل النزاع الأوكراني على ساحة المعركة، بل يجب تسويته دبلوماسيًا. لذا، فإن المفاوضات ضرورية ويجب محاولة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن للعودة إلى الحياة السلمية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية الغربية، تشمل الخطة، التي قدمها زيلينسكي في البرلمان الأوكراني ثم في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من بين أمور أخرى، دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، وتزويدها بأسلحة بعيدة المدى لقصف الأراضي الروسية، وتوفير بعض أنواع الأنظمة العسكرية الأخرى لمواصلة العمليات العسكرية.

كما قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في حديثه إن أوكرانيا لا يمكنها التفاوض مع روسيا من موقع قوة، كما تنصحها الدول الغربية، لأنها تعاني من هزيمة على ساحة المعركة.

وتابع "نتيجة للأعمال القتالية، تغيرت الوضعية لصالح روسيا، لذا لا يمكن لأوكرانيا التفاوض من موقع قوة، كما ينصح الغرب، بينما يموت الناس على الجبهة". مؤكدًا أن هذا هو السبب في ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أوربان: "أعتقد أن الفكرة الصحيحة ليست القتال، بل صناعة السلام أو على الأقل وقف إطلاق النار ومحاولة إنهاء النزاع بأقل عدد ممكن من الضحايا وبأفضل آفاق للمستقبل".