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BBC

فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: اغتيال يحيى السنوار لا تعني انهيار حماس

12:31 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

اغتيال يحيى السنوار

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وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن دبلوماسيين، قولهم إن "اغتيال زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، ضربة قوية للحركة لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في قطاع غزة".

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، قوله إن "استشهاد السنوار يمثل آخر مرحلة من القتال العسكري النشط والكرة الآن في ملعب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الحرب غير المحددة ستكون مدمرة ليس فقط لغزة ولكن أيضًا لإسرائيل وخصوصًا "الأسرى".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الخميس، استشهاد يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

اغتيال يحيى السنوار يحيى السنوار انهيار حماس زعيم حركة المقاومة الإسلامية نهاية الحرب في قطاع غزة
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