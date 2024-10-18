فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: اغتيال يحيى السنوار لا تعني انهيار حماس

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن دبلوماسيين، قولهم إن "اغتيال زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، ضربة قوية للحركة لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في قطاع غزة".

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، قوله إن "استشهاد السنوار يمثل آخر مرحلة من القتال العسكري النشط والكرة الآن في ملعب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الحرب غير المحددة ستكون مدمرة ليس فقط لغزة ولكن أيضًا لإسرائيل وخصوصًا "الأسرى".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الخميس، استشهاد يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.