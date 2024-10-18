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BBC

تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار قرب البحر الميت

12:13 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجنديين المصابين في عملية إطلاق النار قرب البحر الميت حالتهما متوسطة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حادثة إطلاق النار وقعت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مستوطنة إيلوت جنوبي البحر الميت.

وقال مراسل الجزيرة إن منفذي العملية 3 أشخاص، وقد أطلق جيش الاحتلال النار على اثنين منهم، بينما عاد الثالث أدراجه إلى الأردن.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك تحقيقا أمنيا بشأن احتمال أن يكون ارتداء المسلحين زيا عسكريا محاولة للتنكر كجنود أردنيين.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت "لم يصب أي مدني في العملية، وطلب من السكان دخول منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى".

الجيش الإسرائيلي البحر الميت جيش الاحتلال
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