أطباء بلا حدود: من السابق لأوانه تحديد تأثير اغتيال يحيى السنوار على المساعدات بغزة

غزة- (أ ش أ)



قالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، سالي ستيفنسون، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، على الجهود الإنسانية في القطاع.

وأضافت ستيفنسون - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن المنظمة اعتقدت في بادئ الأمر أنها ستظل في قطاع غزة لمدة 3 أشهر، إلا أن الوضع تحول إلى حالة طوارئ مزمنة غير متوقعة.

وأشارت ستيفنسون إلى أن النظام الصحي أصبح متهالكًا واحتياجات المواطنين متزايدة، موضحة أن أي تعاف سيستغرق وقتًا، إلا أن تأثير اغتيال السنوار لم يظهر بعد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل، يوم الأحد الماضي، مهلة مدتها شهر، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وإلا فإنها قد تعاني من قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.