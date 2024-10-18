إعلان

BBC

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 80 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

11:49 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

احدى المسيرات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 80 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "الروس أطلقوا مساء أمس طائرات بدون طيار من مناطق كورسك وأوريل وبريمورسكو-أختارسك".. مشيرة إلى أنه تم تدمير المسيرات الروسية في مناطق أوديسا وسومي وكييف وخاركيف وخيرسون وليفان وبولتافا.

وأوضح البيان أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.

هذا المحتوى من

Asha
القوات الجوية الأوكرانية الدفاعات الجوية الأوكرانية مسيرة روسية طائرة بدون طيار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الألماني يستقبل نظيره الأمريكي في برلين

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات - تغطية خاصة
تفاعلي|تحدث مع لاجئة سورية في لبنان وتعرف على خياراتها: الطريق لمعبر العودة