الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 80 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

كييف- (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 80 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "الروس أطلقوا مساء أمس طائرات بدون طيار من مناطق كورسك وأوريل وبريمورسكو-أختارسك".. مشيرة إلى أنه تم تدمير المسيرات الروسية في مناطق أوديسا وسومي وكييف وخاركيف وخيرسون وليفان وبولتافا.

وأوضح البيان أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.