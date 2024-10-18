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وزير الدفاع الأمريكي: اغتيال يحيى السنوار فرصة "استثنائية" لإنهاء الحرب

10:23 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن اغتيال زعيم حركة حماس هو "إنجاز كبير يوفر فرصة استثنائية لإنهاء هذه الحرب المروعة بين إسرائيل وحماس".

وأضاف أوستن في بيان: "يمثل اغتيال السنوار فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب المروعة، وعودة الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان في جنوب إسرائيل وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة سكان غزة وبث روح الأمل للفلسطينيين الذين تحملوا الكثير تحت حكم حماس القمعي".

وأكد أوستن أيضاً على أن الولايات المتحدة "تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس والجماعات الأخرى".

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