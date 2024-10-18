محتجون إسرائيليون يطالبون بإطلاق سراح الأسرى في غزة

وكالات

تظاهر المئات في تل أبيب مساء الخميس مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في غزة بعد أنباء عن استشهاد زعيم حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار.

وردد المتظاهرون هتافات، مثل "أعيدوهم جميعا - الآن!"، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها "نهاية السنوار، نهاية الحرب".

وقالت إيفات كالدرون، مساء الخميس:"من جهة أنا سعيدة بمقتل السنوار، لكن من جهة أخرى، أشعر بالخوف الشديد". ابن عمها، عوفير كالدرون، هو أحد المحتجزين في غزة. "أنا خائفة على 101 محتجز ... قد يقتلوهم أو يفعلون شيئا بسبب مقتل السنوار".

وأسر مقاتلو حماس حوالي 250 شخصا خلال هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 آخرين.

وأطلق سراح العديد منهم في اتفاق لوقف إطلاق النار دام أسبوعا في نوفمبر الماضي، لكن لا يزال حوالي 100 داخل غزة، ويعتقد أن ثلثهم تقريبا قد لاقوا حتفهم.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد الهجوم عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.