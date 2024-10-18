وزيرة خارجية أستراليا: استشهاد يحيى السنوار فرصة لإنهاء الحرب في غزة

سيدني- (أ ب)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن استشهاد زعيم حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار فرصة لإنهاء الحرب في غزة.

وادعت وونج أمام الصحفيين في أديلايد اليوم الجمعة: تسبب في معاناة لا توصف لكثير من الناس"، مشيرة إلى أنه تسبب "في أسوأ خسارة في أرواح اليهود في يوم واحد منذ الهولوكوست. استشهاد السنوار فرصة لإنهاء هذه الحرب".

وتقول إسرائيل إن السنوار اغتيل في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح أول أمس الأربعاء.

وأضافت وونج: "ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار، وندعو مرة أخرى إلى عودة جميع الأسرى إلى ديارهم، وندعو مرة أخرى إلى تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة".