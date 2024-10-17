البنتاجون: لم نكن ضالعين في عملية اغتيال السنوار

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار يمثل فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى.

وأضافت وزارة الدفاع: "لم نكن ضالعين في العملية الإسرائيلية التي أدت إلى اغتيال السنوار"، موضحة أن واشنطن تود أن ترى وقفا لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن العالم أصبح أفضل بعد اغتيال يحي السنوار.

وأضاف وزير الخارجية، أن واشنطن سوف تضاعف الجهود مع الشركاء في الأيام القادمة لإنهاء الصراع، موضحا أننا نقف إلى جانب إسرائيل لمحاسبة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر وضمان عدم تكراره على الإطلاق.