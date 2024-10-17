إعلان

BBC

مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

09:50 م الخميس 17 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان أمس.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أن الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

كان حزب الله اللبناني أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا، اليوم الخميس، مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين عند بوابة مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية وفي بلدة بليدا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

وأعلن" حزب الله" في بيانات منفصلة سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مرتفع اللبونة، جنوبي لبنان، بصاروخين موجّهين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله دعمه للحركة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية إسرائيل مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شاهد اللحظات الأولى للعثور على جثمان يحيى السنوار

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟