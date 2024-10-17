مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان أمس.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أن الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

كان حزب الله اللبناني أعلن في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا، اليوم الخميس، مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين عند بوابة مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية وفي بلدة بليدا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

وأعلن" حزب الله" في بيانات منفصلة سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مرتفع اللبونة، جنوبي لبنان، بصاروخين موجّهين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله دعمه للحركة.