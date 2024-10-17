إعلان

BBC

الخارجية الإسرائيلية ترسل رسالة لبعض دول العالم بتأكيد اغتيال السنوار

08:11 م الخميس 17 أكتوبر 2024

وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسالة لوزراء خارجية في العالم: "اغتلنا السنوار".

وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن الأسرى، موضحا أن هناك فريق في معهد الطب العدلي يقيمون على تحديد الهوية النهائية خلال الساعتين المقبلتين

كانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تعرفت على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الطب الشرعي يفحص عينة حمض نووي أخذت من جثة يعتقد أنها لرئيس المكتب للحركة يحيى السنوار، والنتيجة ستظهر خلال 4 ساعات.

يسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي السنوار اغتيال يحيى السنوار الحمض النووي ليحيى السنوار يحيي السنوار طوفان الأقصى حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإعلام العبري ينشر لحظة نقل جثمان يحيى السنوار

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟