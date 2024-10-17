الخارجية الإسرائيلية ترسل رسالة لبعض دول العالم بتأكيد اغتيال السنوار

وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسالة لوزراء خارجية في العالم: "اغتلنا السنوار".

وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن الأسرى، موضحا أن هناك فريق في معهد الطب العدلي يقيمون على تحديد الهوية النهائية خلال الساعتين المقبلتين

كانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تعرفت على جثة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار بناء على صور أسنانه ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الطب الشرعي يفحص عينة حمض نووي أخذت من جثة يعتقد أنها لرئيس المكتب للحركة يحيى السنوار، والنتيجة ستظهر خلال 4 ساعات.