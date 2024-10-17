بايدن يطلع على التفاصيل الخاصة بمزاعم اغتيال يحيى السنوار

وكالات

أعلنت شبكة أنباء سي إن إن، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تفاصيل مزاعم إسرائيل بشأن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

ونقلت الشبكة الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أطلع بايدن على كافة التطورات المتعلقة بالواقعة، وهم في طريقهما رفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى ألمانيا.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن الإسرائيليون أخبروا الولايات المتحدة أنهم يجرون اختبار الحمض النووي الآن.

نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع قوله، إن مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

ومن جانبه قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال اغتال السنوار على الأرجح في تبادل لإطلاق النار جنوبي القطاع أمس.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الحادث الذي يعتقد أن السنوار تم اغتياله فيه كان مصادفة وليس على أساس استخباري.

كانت مصادر لقناة العربية/ الحدث، قالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة وجاءت نتيجته إيجابية على أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار.