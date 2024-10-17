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حزب الله يستهدف مستوطنة راموت نفتالي وتجمعات لجنود إسرائيليين

05:48 م الخميس 17 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا، اليوم الخميس، مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين عند بوابة مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية وفي بلدة بليدا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

وكان " حزب الله" أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مرتفع اللبونة، جنوبي لبنان، بصاروخين موجّهين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله دعمه للحركة.

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