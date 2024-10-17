الغارات الإسرائيلية تتواصل على مناطق عدة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

تواصلت الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، لتستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة حانين، ومنطقة الحوش، شرقي مدنة صور الجنوبية، حيث ضربت حيا سكنيا في منطفة الحوش وسوت بالأرض عدداً من المباني .

كما شنت غارات على مدينة بنت جبيل الجنوبية وبلدات برعشيت وبرج الشمالي والخيام و طيردبا وأطراف بلدتي بيت ليف ورامية والمنطقة الواقعة بين كفركلا والعديسة وأطراف بلدة السكسكية والصرفند ومنطقة وادي العيون بين بلدات القوزح وعيتا الشعب وياطر ومنطقة خيزران في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع أكتوبر الجاري بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.