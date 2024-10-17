كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب

نورسلطان – (أ ش أ)

أعلن بيريك والي المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أن كازاخستان لا تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة (بريكس) في المستقبل القريب، لكن الرئيس جومارت سوف يشارك في القمة الـ 16 للبريكس المقرر عقدها في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى.

وأوضح والي - فى مقابلة مع منصة "تينجرى نيوز" الكازاخستانية الإخبارية - أن عملية الانضمام إلى "بريكس" تتطلب عدة مراحل، وهناك عوامل أخرى تتعلق بتطور المجموعة، وهي من بين الأسباب التي دفعت أستانا لاتخاذ قرار الامتناع عن طلب العضوية في هذه المرحلة.

وأشار المتحدث الكازاخستانى إلى أن توكاييف تلقى اقتراحات تدعو لانضمام كازاخستان إلى "بريكس"، نظرًا لسمعتها كعضو "مسؤول ومحترم" في المجتمع الدولي، قائلا: إن هذه الاقتراحات قيد "الدراسة الدقيقة" حاليًا من قبل الرئيس والجهات الحكومية المعنية لضمان توافقها مع المصالح الوطنية لكازاخستان، مضيفا: أن كازاخستان تراقب عن كثب تطور "بريكس" وتدعم هدفها في تعزيز نظام عالمي "عادل وديمقراطي" بدون هيمنة القوى العظمى.

ومع ذلك، يظل توكاييف مدافعًا قويًا عن دور الأمم المتحدة، ويؤمن بأن هذه المنظمة يجب أن تظل المؤسسة العالمية الرئيسية لمعالجة القضايا الدولية وإقامة نظام عالمي عادل.

وتتألف مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد مثل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من أن المجموعة بدأت ككتلة تركز على الفرص الاستثمارية، إلا أنها تطورت لتصبح كتلة جيوسياسية مؤثرة.

يشار إلى أن دول بوركينا فاسو وتركيا وسيريلانكا قد تقدمت بطلبات للانضمام إلى عضوية مجموعة البريكس، ومن المتوقع أن تعلن موسكو خلال فعاليات القمة الدول التي ستنضم للتكتل فى الفترة المقبلة.