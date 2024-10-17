أفغانستان تحقق في تقرير بمقتل العشرات على الحدود مع إيران

طهران/إسلام أباد- (د ب أ)

تطالب حكومة طالبان في كابول بتوضيح بعدما أفاد تقرير غير مؤكد بأن عشرات الأفغان قتلوا على يد حرس الحدود الإيرانيين على الحدود بين البلدين.

وكتب المتحدث باسم نائب الحكومة حمدالله فيترات عبر منصة إكس اليوم الخميس، إنه جرى تعيين وفد للتحقيق في الواقعة.

وقال إن الفريق الاستقصائي "يعمل بلا هوادة" منذ بدأ عمله أمس الأربعاء.

وكانت أول مرة يتم التحدث عن الواقعة من جانب موقع إلكتروني إيراني صغير يركز في الأساس على الوضع الحقوقي في إقليم "سيستان وبلوشستان" الحدودي.

وقال الموقع الإلكتروني "حال وش" نقلا عن شهود عيان إن حرس الحدود الإيرانيين قتلوا نحو 260 أفغانيا في الواقعة التي قيل إنها وقعت الأحد الماضي.

ونفى قائد القوات الحدودية الإيرانية في الإقليم بشدة التقرير، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وقال السفير الإيراني لدى أفغانستان عبر منصة إكس إن الجمهورية الإسلامية تعمل وفق القانون وبروح حسن الجوار.

وهناك قلق في إيران بشأن العدد المتزايد من اللاجئين الذين يفرون من أفغانستان منذ وصلت طالبان إلى السلطة قبل ثلاث سنوات. ويتشارك البلدان في حدود يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 5 ,4 مليون أفغاني يعيشون في إيران والكثير منهم بدون وضع إقامة قانوني.





