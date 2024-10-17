عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي هدف حتى الآن

(وكالات)

قال عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى اليوم من السيطرة الكاملة على أي قرية.

وأضاف فضل الله، أن تل أبيب حتى الآن لم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها المعلنة في أي مرحلة.

وصرح فضل الله، أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يتفاوضان من أجل وقف العدوان على لبنان، مؤكدًا على وجود تنسيق بين بري وحزب الله في هذا الشأن.

وتابع فضل الله، أن مصلحة لبنان اليوم تقتضي ترك ملف التفاوض على وقف إطلاق النار للجهود السياسية.

وأضاف فضل الله، أن تشكيلات حزب الله وأمل تعمل بالطاقة القصوى للتخفيف عن الشعب اللبناني.