بعد الهجوم على صنعاء.. الحوثيون يتعهدون بالرد على الهجوم البريطاني الأمريكي

(وكالات)

قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الخميس، إن العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة لن يمر دون رد.

وأضاف المكتب السياسي، أن العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء وصعدة يأتي في سياق التصعيد بحق فلسطين ولبنان واليمن.

وتعهد المكتب السياسي في بيانه، أن الغارات العدوانية الأمريكية لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان، قائلًا إن "الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها فهذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني".

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية هجومًا مشتركًا على العاصمة صنعاء وغيرها حيث تم الاستهداف بغارات جوية بزعم استهداف مخازن الأسلحة الحوثية.