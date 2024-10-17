إعلان

BBC

الشرطة الباكستانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

02:16 م الخميس 17 أكتوبر 2024

باكستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لاهور (باكستان)- (د ب أ)

أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع وهاجمت طلابا متظاهرين أتلفوا محتويات مبنى جامعيا اليوم الخميس، فيما اتسعت رقعة الغضب بشأن جريمة اغتصاب يُزعم أنها وقعت في حرم جامعي.

وتشهد الجامعات توترات آخذة في النمو في الجامعات منذ انتشار مزاعم وقوع جريمة اغتصاب في لاهور بشرق باكستان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واندلعت المظاهرات في أربع مدن حتى الآن.

وبدأت أحدث أعمال عنف عندما تظاهر المئات من الطلاب خارج حرم إحدى الجامعات في مدينة روالبندي في إقليم البنجاب. وأحرقوا الأثاث وسدوا طريقا رئيسيا وعرقلوا حركة المرور قبل نهب مبنى جامعيا.

وقال مسؤول الشرطة محمد أفضل إن الشرطة ردت بالتلويح بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت 150 طالبا بناء على اتهامات بتكدير السلم العام.

وأوائل الأسبوع الجاري، أصيب أكثر من 24 طالبا جامعيا في اشتباكات مع الشرطة في لاهور بعدما تجمعوا للمطالبة بالعدالة للضحية التي يزعمون أنها اغتصبت في حرم مجموعة جامعات البنجاب.

ونفت السلطات بما في ذلك رئيس وزراء الإقليم وإدارة الجامعة، وقوع اعتداء وكذلك والدي الشابة.

يشار إلى أن العنف الجنسي ضد النساء شائع في باكستان، ولكن لا يتم الإبلاغ عنه كثيرا بسبب العار المرتبط به في البلد المحافظ.والمظاهرات احتجاجا على العنف الجنسي ضد النساء غير شائعة.


باكستان لاهور الشرطة الباكستانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 42 ألفًا و438 فلسطينيًا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

اضطراب ملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟