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BBC

لابيد يحذر: مفهوم الأمن الإسرائيلي يقتضي بأن تكون حروبنا قصيرة

02:08 م الخميس 17 أكتوبر 2024

يائير لابيد

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(وكالات)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الرد الصحيح على الهجمات الصاروخية الإيرانية، يكون بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية.

وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، من أن مفهوم الأمن الإسرائيلي يقضي بضرورة أن تكون الحروب التي تخوضها إسرائيل قصيرة الأمد.

يأتي ذلك في إطار استعداد طهران لهجوم إسرائيل محتمل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري للرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية مفهوم الأمن الإسرائيلي الهجمات الصاروخية الإيرانية
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