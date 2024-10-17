المجلس النرويجي للاجئين يحذر من اندلاع أزمة إنسانية جديدة في سوريا

أوسلو – (أ ش أ)

حذر المجلس النرويجي للاجئين من اندلاع أزمة إنسانية جديدة في سوريا، حيث أجبرت الحرب بين إسرائيل وحزب الله عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من لبنان والعديد منهم إلى جارته التي مزقتها الحرب.

وقال المجلس إن أكثر من 276 ألف لبناني وسوري يعيشون في لبنان قد فروا إلى سوريا بما في ذلك الأطفال الذين تم إرسالهم بمفردهم، كما أن العديد من اللاجئين الذين غادروا سوريا ذات يوم بحثا عن الأمان أجبروا في الوقت الحالي على العودة إلى ديارهم حيث من المرجح أن تتفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.

بدورها، أعربت المديرة الإقليمية للمجلس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجيليتا كاريدا - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - عن قلقها البالغ إزاء اندلاع أزمة إنسانية ثالثة في المنطقة خلال 12 شهرا فقط، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط تحديات مستمرة وعديدة.

وأشارت كاريدا إلى أن النزوح الجماعي من لبنان يأتي في وقت لا توجد فيه إمكانيات كافية لتلبية الاحتياجات اللازمة، موضحة أن آلاف العائلات التي تعبر إلى سوريا تكافح من أجل العثور على أماكن آمنة للإقامة أو على الأساسيات التي يحتاجها أطفالهم حيث أن سوريا تعاني بالفعل بعد 13 عاما من الصراع.







