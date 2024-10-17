أثناء فتحه زجاجة "كاتشب".. وفاة رئيس وزراء إسكتلندا السابق

وكالات

توفي رئيس وزراء إسكتلندا السابق أليكس سالموند إثر أزمة قلبية أثناء فتحه زجاجة "كاتشب"، بحسب ما أورده شاهد عيان.



وتوفي أول وزير في إسكتلندا من عام 2007 حتى عام 2014، ومؤسس حزب ألبا، بشكل مفاجئ في مقدونيا الشمالية، يوم السبت، عن سن ناهز 69 عاما.



وكان الراحل قد ألقى كلمة في منتدى معهد الدبلوماسية الثقافية في مدينة أوهريد، قبل أن ينهار في القاعة المزدحمة بعد إصابته بنوبة قلبية.



وقال مارك دونفريد، مدير أكاديمية الدبلوماسية الثقافية، إن الحاضرين كانوا يتناولون الغداء عندما توفي سالموند، مضيفا: "لقد جاء مع تاسمينة أحمد الشيخ، وهي أيضا من حزب ألبا في إسكتلندا، وكانا يتناولان الطعام معا".



وكانت تاسمينة تواجه صعوبة في فتح زجاجة كاتشب عندما طلبت من سالموند المساعدة، وبينما كان يساعدها "سقط من كرسيه فجأة".



وحسب نتائج تشريح الجثة يوم الأحد، فإن الوزير الأول السابق لإسكتلندا أصيب بـ"أزمة قلبية حادة"، وذكر مساعدون أن سالموند كان يشكو من آلام في ساقه اليمنى صباح يوم السبت.





