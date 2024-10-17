بعد طلاقها.. ابنة حاكم دبي تشارك لأول مرة صورة ابنتها

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة حاكم دبي الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي، حيث أثارت تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة يُعتقد أنها لابنتها عبر حسابها على "إنستغرام".

وعلقت الشيخة مهرة على الصورة بكلمة واحدة "مهرة"، مرفقة إياها برمز "العين الزرقاء".

وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الشيخة مهرة عن صورة كاملة لطفلتها دون إخفاء ملامحها، إذ كانت سابقاً تلجأ إلى تغطية أجزاء من وجه الطفلة برموز مثل القلوب في الصور المنشورة.

View this post on Instagram A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

يُشار إلى أن الشيخة مهرة، البالغة من العمر 30 عامًا، أعلنت في يوليو الماضي انفصالها عن الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، أحد أفراد العائلة الحاكمة في دبي. وكتبت في منشورها حينها: "عزيزي زوجي... بينما أنت منشغل بأمور أخرى، أعلن طلاقنا: أُطلقك... أُطلقك... وأطلقك! اعتنِ بنفسك... زوجتك السابقة".

وكان زواجهما قد عُقد العام الماضي في حفل فاخر شهد اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، ورُزقا بابنة بعد فترة وجيزة من الزواج.