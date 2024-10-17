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وزيرة خارجية ألمانيا تشرعن المجازر : يحق لإسرائيل قتل المدنيين في غزة (فيديو)

12:45 م الخميس 17 أكتوبر 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

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وكالات

بررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق النساء والأطفال والمدنيين في قطاع غزة. وقالت بيربوك، أمام البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر من العام الماضي، لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك عناصر حماس يسيئون استخدامها.

وأثار تصريح وزير خارجية ألمانيا الذي يشرعن قتل المدنيين حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت بيربوك أن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة هؤلاء (المقاومة) بل تدميرهم"، موضحة "عندما يتواجد عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية "

وأكدت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين" بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.

واستنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، تصريح بيربوك، وحذرتها من التداعيات القانونية لدعم احتلال يرتكب جرائم دولية.

وكتبت فرانشيكيا على منصة إكس: يجب على بيربوك أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر. مضيفة: إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسود العدالة.

كما أدانت الفصائل الفلسطينية تصريحات وزير خارجية ألمانيا. ووصفتها حركة حماس بـ"الوقحة"، مؤكدة أنها انتهاك واضح وخطير لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعتراف واضح وصريح بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل.

وحمّلت حماس الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقب التصريحات الخطيرة لوزيرة الخارجية الألمانية، وتداعياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية.

أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا العدوان الإسرائيلي والمجازر الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى لإسرائيل الحق قتل المدنيين في غزة طوفان الأقصى
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