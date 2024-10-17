بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بالتنديد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل

(وكالات)

أعرب مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن أمله في أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بالهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القوات الدولية لحفظ السلام اليونيفيل جنوبي لبنان.

وقال جوزيب بوريل، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة باتت تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات.

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية، أمس الأربعاء، برج مراقبة لليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في كفركلا جنوبي لبنان.

وهذا الاستهداف هو الثاني بعد استهداف سابق، أصيب فيه عدد من قوات اليونيفيل.