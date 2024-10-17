إعلان

BBC

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بالتنديد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل

12:11 م الخميس 17 أكتوبر 2024

جوزيب بوريل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعرب مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن أمله في أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بالهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القوات الدولية لحفظ السلام اليونيفيل جنوبي لبنان.

وقال جوزيب بوريل، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة باتت تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات.

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية، أمس الأربعاء، برج مراقبة لليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في كفركلا جنوبي لبنان.

وهذا الاستهداف هو الثاني بعد استهداف سابق، أصيب فيه عدد من قوات اليونيفيل.

جوزيب بوريل اليونيفيل الهجمات الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

إعلان

إعلان