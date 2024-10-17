إعلان

BBC

اشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي استهدف قوافل المساعدات في غزة 4 مرات خلال 3 أشهر

11:19 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

استهداف قوافل المساعدات في غزة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمميين، قولهم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قوافل مساعدات كانت متجهة لشمال قطاع غزة 4 مرات خلال 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، بحسب المسؤولين الأمميين، أن قوات الاحتلال احتجزت في 9 سبتمبر الماضي قافلة خاصة كانت تحمل التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، قد بعثا إلى إسرائيل رسالة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة خلال مهلة شهر.

ووصل شمال شطاع غزة، أمس الأربعاء، مساعدات هي الأولى منذ نحو أسبوعين.

استهداف قوافل المساعدات في غزة الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على قوافل مساعدات احتجاز قافلة تحمل تطعيمات شلل الأطفال طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان