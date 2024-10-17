اشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي استهدف قوافل المساعدات في غزة 4 مرات خلال 3 أشهر

(وكالات)

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمميين، قولهم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قوافل مساعدات كانت متجهة لشمال قطاع غزة 4 مرات خلال 3 أشهر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، بحسب المسؤولين الأمميين، أن قوات الاحتلال احتجزت في 9 سبتمبر الماضي قافلة خاصة كانت تحمل التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، قد بعثا إلى إسرائيل رسالة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة خلال مهلة شهر.

ووصل شمال شطاع غزة، أمس الأربعاء، مساعدات هي الأولى منذ نحو أسبوعين.