عبد العاطي ونظيره الأوغندي يبحثان القضايا الإقليمية والأفريقية

القاهرة – (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأوغندي "جيجي أودونجو" في اتصال هاتفي؛ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الإفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن عبد العاطي نقل خلال الاتصال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس يوري موسيفيني، وحرص مصر على مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين.

وخلال الاتصال تم التشاور وتبادل الرؤى بين الوزيرين حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والأمن والاستقرار بالقارة.

كما تناول الوزير عبد العاطي - خلال الاتصال - إعلان مصر مؤخرا عن إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبي الشقيقة والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الدكتور عبد العاطي أكد - خلال الاتصال - أهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل.