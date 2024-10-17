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BBC

العثور على حطام طائرة أمريكية وجار البحث عن طاقمها

08:58 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية- أرشيفية

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وكالات

عثرت البحرية الأمريكية على حطام طائرة مقاتلة، تحطمت أثناء التدريب في ولاية واشنطن، ولا يزال الطاقم مفقودا، وفقا لسكاي نيوز.

وتحطمت الطائرة المقاتلة من طراز "إي إيه-18 جي جراولر" التابعة لوحدة الهجوم الإلكتروني شرق جبل رينيير حوالي الساعة 0323 بعد الظهر يوم الثلاثاء، وفقا لمحطة البحرية الجوية في جزيرة ويدبي.

وقال مسؤولون في البحرية الأميركية، إنهم لا يعرفون ما إذا كان اثنان من أفراد الطاقم قد تمكنا من القفز بالمظلات قبل الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق.

كانت عمليات البحث يوم الأربعاء تجري في طقس ممطر وغائم بالقرب من جبل رينيير، وهو بركان نشط شاهق يغطيه حقول الثلوج والأنهار الجليدية على مدار السنة.

وقالت البحرية في بيان لها عقب تحطم الطائرة المقاتلة: "انطلقت العديد من أصول البحث والإنقاذ، بما في ذلك مروحية إم إتش 60 أس تابعة للبحرية الأمريكية، من قاعدة "ناس ويدبي" لتحديد موقع الطاقم وفحص موقع التحطم"، لافتة إلى أنه "لا تزال حالة أفراد الطاقم غير معروفة".

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