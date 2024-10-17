الجيش الأمريكي يقصف منشآت تخزين أسلحة للحوثيين في اليمن

وكالات

قال مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف مسؤول دفاعي أمريكي، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطرعليها الحوثيون في اليمن.

وأفادت مصادر يمنية، صباح الخميس، أن غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة.

وأشارت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي إلى تعرض صنعاء لـ3 موجات من الغارات الجوية نفذتها طائرات ما وصفته بالعدوان الأمريكي البريطاني.

وأضافت المصادر أن "سلسلة من الغارات استهدفت مناطق شرقي المدينة".