إعلان

BBC

كوريا الشمالية تُفجر طرقًا وخطوط سكك حديد تربطها بالجنوبية.. ماذا حدث؟

04:22 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

كوريا الجنوبية ,والشمالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت كوريا الشمالية، إنها فجرت طرقا وخطوط سكك حديد تربطها بالدولة المعادية كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت مغلقة تماما بواسطة التفجيرات.

كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، قالت الثلاثاء، إن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريق جيونجوي ودونجهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونددت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز غير طبيعي بتاتا، مذكّرة بأن سيول هي التي مولت إلى حد بعيد بناء هذه الطرق.

وكشفت كوريا الشمالية، الأربعاء، أن أكثر من مليون شاب تطوعوا للانضمام إلى الجيش هذا الأسبوع بعدما اتهمت بيونجيانج الجيش الكوري الجنوبي بإرسال مسيرات إلى مجالها الجوي.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية تفجير سكك حديد كوريا كوريا رئيس كوريا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 غارات جوية أمريكية بريطانية تستهدف صنعاء وصعدة في اليمن

إعلان

إعلان

السائق السبب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث طلاب جامعة الجلالة
عاجل - حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة
الحجز مستمر.. احصل على شقة بالطرح المباشر من الإسكان والتسليم فوري
4 قرارات عاجلة من النائب العام ضد عصابة المراهنات الإلكترونية
خروج 22 مصابًا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء
أمطار على هذه الأماكن.. تعرف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
الحجز في 9 مدن.. تفاصيل التقديم على شقق سكن مصر