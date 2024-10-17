كوريا الشمالية تُفجر طرقًا وخطوط سكك حديد تربطها بالجنوبية.. ماذا حدث؟

وكالات

قالت كوريا الشمالية، إنها فجرت طرقا وخطوط سكك حديد تربطها بالدولة المعادية كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت مغلقة تماما بواسطة التفجيرات.

كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، قالت الثلاثاء، إن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريق جيونجوي ودونجهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونددت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز غير طبيعي بتاتا، مذكّرة بأن سيول هي التي مولت إلى حد بعيد بناء هذه الطرق.

وكشفت كوريا الشمالية، الأربعاء، أن أكثر من مليون شاب تطوعوا للانضمام إلى الجيش هذا الأسبوع بعدما اتهمت بيونجيانج الجيش الكوري الجنوبي بإرسال مسيرات إلى مجالها الجوي.