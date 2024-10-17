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BBC

في أقل من ساعة.. حزب الله يدمر دبابة إسرائيلية ثانية جنوب لبنان

02:38 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

تدمير دبابة إسرائيلية

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، تدمير دبابة إسرائيلية ثانية في مرتفعات اللبونة جنوبي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب سكاي نيوز.

وقال حزب الله في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم الخميس، دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

ونشرت منصات إخبارية على "تلجرام" مقطع فيديو قالت إنه يوثق "احتراق آليات" للجيش الإسرائيلي في اللبونة.

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